Громадяни України в 2017 році витратили в Польщі майже 8 млрд злотих (1,8 млрд євро).
Дивися повний текст Українці за рік витратили в Польщі 1,8 млрд євро.
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Додано: Нед 11 лис, 2018 11:32
Українці за рік витратили в Польщі 1,8 млрд євро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці за рік витратили в Польщі 1,8 млрд євро.
Додано: Нед 11 лис, 2018 11:33
б*** муха? а что вы хотели если купить в Польше некоторые продукты питания можно на 30% дешевле ? А телевизоры и прочую технику часто на 50% дешевле.
Додано: Нед 11 лис, 2018 18:55
Re: Українці за рік витратили в Польщі 1,8 млрд євро
Додано: Нед 11 лис, 2018 19:03
Многие едут на закупы (зарабатывают тут, тратят там), учатся (зарабатывают их родители тут, тратят там), туризм (зарабатывают тут, тратят там).
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