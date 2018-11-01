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Українці за рік витратили
в Польщі 1,8 млрд євро

Українці за рік витратили в Польщі 1,8 млрд євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 11:32

Українці за рік витратили в Польщі 1,8 млрд євро

Пропонуємо до обговорення:
Громадяни України в 2017 році витратили в Польщі майже 8 млрд злотих (1,8 млрд євро).

Дивися повний текст Українці за рік витратили в Польщі 1,8 млрд євро.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 11:33

б*** муха? а что вы хотели если купить в Польше некоторые продукты питания можно на 30% дешевле ? А телевизоры и прочую технику часто на 50% дешевле.
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 18:55

Re: Українці за рік витратили в Польщі 1,8 млрд євро

  yama написав:в Польше некоторые продукты питания можно на 30% дешевле ? А телевизоры и прочую технику часто на 50% дешевле.

тут вопрос не в "дешевле", а в том, что там живёт и работает сотни тысяч украинцев.
и соответственно зарабатывают и тратят там деньги.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 19:03

  Pegasmaster написав:
  yama написав:в Польше некоторые продукты питания можно на 30% дешевле ? А телевизоры и прочую технику часто на 50% дешевле.

тут вопрос не в "дешевле", а в том, что там живёт и работает сотни тысяч украинцев.
и соответственно зарабатывают и тратят там деньги.

Многие едут на закупы (зарабатывают тут, тратят там), учатся (зарабатывают их родители тут, тратят там), туризм (зарабатывают тут, тратят там).
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 21:34

И как посчитали, интересно. Обязали кассиров стучать?)))
antey1969
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