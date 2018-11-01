|
|
|
Українці за рік витратили в Польщі 1,8 млрд євро
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 лис, 2018 11:32
Пропонуємо до обговорення:
Громадяни України в 2017 році витратили в Польщі майже 8 млрд злотих (1,8 млрд євро).
Дивися повний текст Українці за рік витратили в Польщі 1,8 млрд євро
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85547
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 11 лис, 2018 11:33
б*** муха? а что вы хотели если купить в Польше некоторые продукты питания можно на 30% дешевле ? А телевизоры и прочую технику часто на 50% дешевле.
-
yama
-
-
- Повідомлень: 359
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 747 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лис, 2018 18:55
yama написав:
в Польше некоторые продукты питания можно на 30% дешевле ? А телевизоры и прочую технику часто на 50% дешевле.
тут вопрос не в "дешевле", а в том, что там живёт и работает сотни тысяч украинцев.
и соответственно зарабатывают и тратят там деньги.
-
Pegasmaster
-
-
- Повідомлень: 701
- З нами з: 10.05.17
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лис, 2018 19:03
Pegasmaster написав: yama написав:
в Польше некоторые продукты питания можно на 30% дешевле ? А телевизоры и прочую технику часто на 50% дешевле.
тут вопрос не в "дешевле", а в том, что там живёт и работает сотни тысяч украинцев.
и соответственно зарабатывают и тратят там деньги.
Многие едут на закупы (зарабатывают тут, тратят там), учатся (зарабатывают их родители тут, тратят там), туризм (зарабатывают тут, тратят там).
-
BIGor
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 2661
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 411 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лис, 2018 21:34
И как посчитали, интересно. Обязали кассиров стучать?)))
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 7494
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 743 раз.
- Подякували: 1791 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Пон 12 лис, 2018 09:09
antey1969 написав:
И как посчитали, интересно. Обязали кассиров стучать?)))
Насколько я понимаю, это расчеты банковскими картами, ну и еще возврат VAT при официальном вывозе товаров из страны... кто-нибудь может объяснить каким образом реально посчитать именно украинский кэш, оставленный в Польше
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
-
antikkristall
-
-
- Повідомлень: 1385
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 402 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|44
|2878
|
Пон 12 лис, 2018 00:07
ruvex
|
|3
|173
|
Нед 11 лис, 2018 23:43
rjkz
|
|34
|1785
|
|