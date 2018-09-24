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Розробили метод, що дозволяє відстежувати присутність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 лис, 2018 11:34
Пропонуємо до обговорення:
Вчені з Чиказького університету розробили метод, що дозволяє за допомогою пристроїв з підтримкою Wi - Fi, що знаходяться в приміщенні, і розташованому назовні приймача відстежувати присутність людей всередині кімнати
Дивися повний текст Розробили метод, що дозволяє відстежувати присутність людей в приміщенні за допомогою сигналів Wi-Fi
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Додано: Нед 11 лис, 2018 11:35
Зачем если у всех этих людей и так с собой универсальный жучек отслежующий их по трех каналах связи одновременно ? это же смартфон
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yama
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