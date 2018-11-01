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Туристів в Україні
стало менше

Туристів в Україні стало менше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 15:46

Туристів в Україні стало менше

Пропонуємо до обговорення:
Кількість іноземних туристів, які в'їхали в Україну в січні-червні 2018 року, скоротилася.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 15:46

Это рост за счёт беженцев что получили гражданство, заробитчан что получили гражданство, в эти страны?

По Турции - там просела лира, поэтому более обратили внимание на Украину. Да после Майдана туда вывезено капитала, с пяток годовых бюджетов Украины. В то же время рост любителей украинской "клубнички".

РФ пошла - через Беларусь.
Литва, Польша, Грузия, - только "евроблях" "Туристы" завезли сотни тысяч.
Чехия, Италия, Германия - заробитчане получившие гражданство да + любители "клубнички".
Румыния - ну лица ромской национальности вообще то исторически ведут кочевой образ жизни. В то же время каждый второй в двух областях Украины уже "Интегрирован в Евросоюз" Румынским паспортом.

Так, что нового ничего.
Kudrjavuy
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