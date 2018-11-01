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Експерт назвала умови
зростання зарплати в Україні

Експерт назвала умови зростання зарплати в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 17:13

Експерт назвала умови зростання зарплати в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Зростання зарплати в Україні може навіть перевищити заплановані показники НБУ.

Дивися повний текст Експерт назвала умови зростання зарплати в Україні.
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