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Експерт назвала умови зростання зарплати в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 лис, 2018 17:13
Пропонуємо до обговорення:
Зростання зарплати в Україні може навіть перевищити заплановані показники НБУ.
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