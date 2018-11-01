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Українці стали частіше
їздити за кордон

Українці стали частіше їздити за кордон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 18:44

Українці стали частіше їздити за кордон

Пропонуємо до обговорення:
Кількість українських туристів, які виїхали за кордон, в першому півріччі 2018 року зросла до 12,9 млн осіб.

Дивися повний текст Українці стали частіше їздити за кордон.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 18:45

а как они туристов отделяют от заробитчан?... :)
Cler
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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