Кількість українських туристів, які виїхали за кордон, в першому півріччі 2018 року зросла до 12,9 млн осіб.
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Додано: Нед 11 лис, 2018 18:44
Українці стали частіше їздити за кордон
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці стали частіше їздити за кордон.
Додано: Нед 11 лис, 2018 19:51
Как же их отличить? Они ж вантузы на месте покупают.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Нед 11 лис, 2018 23:43
Re: Українці стали частіше їздити за кордон
....а сколько из них возвращается?
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