Кількість українських туристів, які виїхали за кордон, в першому півріччі 2018 року зросла до 12,9 млн осіб.
Дивися повний текст Українці стали частіше їздити за кордон.
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Додано: Нед 11 лис, 2018 18:44
Українці стали частіше їздити за кордон
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці стали частіше їздити за кордон.
Додано: Нед 11 лис, 2018 19:51
Как же их отличить? Они ж вантузы на месте покупают.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Нед 11 лис, 2018 23:43
Re: Українці стали частіше їздити за кордон
....а сколько из них возвращается?
Додано: Пон 12 лис, 2018 12:33
да никак, подозрение что вот это -
"Однак ще кращий результат показав Єгипет – 43,7%, що при зниженні подорожуючих в Туреччину на 1,9% дозволило Єгипту обійти свого конкурента за популярністю серед українських туристів – відповідно 503 тис. і 500,4 тис. осіб."
туристы, ну еще 50к в Грузию, есть часть "по семейным делам" что в Молдову что в Беларуссию (ну и в другие страны типа Германии конечно) но основной поток - на зароботки, итого из 13 миллионов поездок всего 1 миллион туристов...
Если ща кто-то посмеет выложить статистику по россиям, предлагаю его забанить....
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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