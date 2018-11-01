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Українці стали частіше
їздити за кордон

Українці стали частіше їздити за кордон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 18:44

Українці стали частіше їздити за кордон

Пропонуємо до обговорення:
Кількість українських туристів, які виїхали за кордон, в першому півріччі 2018 року зросла до 12,9 млн осіб.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 18:45

а как они туристов отделяют от заробитчан?... :)
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 19:51

  Cler написав:а как они туристов отделяют от заробитчан?... :)

Как же их отличить? Они ж вантузы на месте покупают.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 23:43

Re: Українці стали частіше їздити за кордон

Украинцы стали чаще ездить за границу


....а сколько из них возвращается? :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:33

  Cler написав:а как они туристов отделяют от заробитчан?... :)


да никак, подозрение что вот это -
"Однак ще кращий результат показав Єгипет – 43,7%, що при зниженні подорожуючих в Туреччину на 1,9% дозволило Єгипту обійти свого конкурента за популярністю серед українських туристів – відповідно 503 тис. і 500,4 тис. осіб."


туристы, ну еще 50к в Грузию, есть часть "по семейным делам" что в Молдову что в Беларуссию (ну и в другие страны типа Германии конечно) но основной поток - на зароботки, итого из 13 миллионов поездок всего 1 миллион туристов... :cry:


Если ща кто-то посмеет выложить статистику по россиям, предлагаю его забанить.... :?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:53

Польша, Россия, Венгрия ...... туристы )))))))))
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