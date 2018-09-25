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Nikola Motor представила свою
третю воднево-електричну...

Nikola Motor представила свою третю воднево-електричну...
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 18:47

Nikola Motor представила свою третю воднево-електричну...

Пропонуємо до обговорення:
Американський виробник екологічно чистих транспортних засобів Nikola Motor представив третю за рахунком вантажівку Nikola Tre, призначену спеціально для європейського ринку.

Дивися повний текст Nikola Motor представила свою третю воднево-електричну вантажівку Nikola Tre (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 18:48

"название «Tre» переводится с норвежского как «три»" - почему с норвежского, а не например с итальяского?...
Cler
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