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Apple блокує встановлення Linux на всі нові комп'ютери Mac
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 лис, 2018 20:30
Пропонуємо до обговорення:
Сопроцессор T2, яким Apple оснащує iMac Pro, а також всі нові моделі Mac Mini, MacBook Pro і MacBook Air, на апаратному рівні блокує встановлення Linux і інших операційних систем, крім macOS і Windows 10.
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Додано: Нед 11 лис, 2018 20:30
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