|
|
Як зміняться тарифи на електроенергію в 2019 році
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 лис, 2018 21:39
Пропонуємо до обговорення:
В Україні скасували скандальну формулу Роттердам +, але радіти не варто.
Дивися повний текст Як зміняться тарифи на електроенергію в 2019 році
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85544
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|62
|
|
|43
|1911
|
Суб 10 лис, 2018 22:25
galex
|
|14
|492
|
П'ят 09 лис, 2018 17:36
Sommer