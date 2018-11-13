В Україні скасували скандальну формулу Роттердам +, але радіти не варто.
Дивися повний текст Як зміняться тарифи на електроенергію в 2019 році.
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Додано: Нед 11 лис, 2018 21:39
Як зміняться тарифи на електроенергію в 2019 році
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Дивися повний текст Як зміняться тарифи на електроенергію в 2019 році.
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