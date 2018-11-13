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Як зміняться тарифи на
електроенергію в 2019 році

Як зміняться тарифи на електроенергію в 2019 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 21:39

Як зміняться тарифи на електроенергію в 2019 році

Пропонуємо до обговорення:
В Україні скасували скандальну формулу Роттердам +, але радіти не варто.

Дивися повний текст Як зміняться тарифи на електроенергію в 2019 році.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 21:39

Одна вода. Яка ціна буде?
serhey_moskalenko
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:04

НУ сколько эта власть будет над нами издеваться???? Нет слов.
tkachenkoval
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