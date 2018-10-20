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«Київтеплоенерго» витратить
75 мільйонів на охорону труб

«Київтеплоенерго» витратить 75 мільйонів на охорону труб
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 00:34

«Київтеплоенерго» витратить 75 мільйонів на охорону труб

Пропонуємо до обговорення:
Комунальне підприємство «Київтеплоенерго», яке постачає киянам гарячу воду і тепло, оголосило тендер на закупівлю охоронних послуг в період з січня по грудень 2019 року.

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