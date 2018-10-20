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«Київтеплоенерго» витратить 75 мільйонів на охорону труб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 00:34
Пропонуємо до обговорення:
Комунальне підприємство «Київтеплоенерго», яке постачає киянам гарячу воду і тепло, оголосило тендер на закупівлю охоронних послуг в період з січня по грудень 2019 року.
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