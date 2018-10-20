Комунальне підприємство «Київтеплоенерго», яке постачає киянам гарячу воду і тепло, оголосило тендер на закупівлю охоронних послуг в період з січня по грудень 2019 року.
Дивися повний текст «Київтеплоенерго» витратить 75 мільйонів на охорону труб.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 лис, 2018 00:34
«Київтеплоенерго» витратить 75 мільйонів на охорону труб
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Київтеплоенерго» витратить 75 мільйонів на охорону труб.
Додано: Пон 12 лис, 2018 00:34
по 300 грн в день на одного охранника, выходит около 98 миллионов.
Так что очень даже скромная цена.
|