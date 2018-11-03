Глава уряду підкреслив, що обіцянка про якісні дороги - пріоритет роботи.
Дивися повний текст Гройсман доручив провести аудит дорожніх робіт.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 00:35
Гройсман доручив провести аудит дорожніх робіт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман доручив провести аудит дорожніх робіт.
Додано: Пон 12 лис, 2018 09:05
sena_2008atp Так уже - Госаудитслужба!
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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