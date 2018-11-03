RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гройсман доручив провести
аудит дорожніх робіт

Гройсман доручив провести аудит дорожніх робіт
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 00:35

Гройсман доручив провести аудит дорожніх робіт

Пропонуємо до обговорення:
Глава уряду підкреслив, що обіцянка про якісні дороги - пріоритет роботи.

Дивися повний текст Гройсман доручив провести аудит дорожніх робіт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85547
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 00:36

и срочно залатать ямы, ведь сейчас лучшее время года для этих работ.
gooooglleee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 17.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 08:44

Для аудита нужно создать вск,а лучше министерство проверок.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1450
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 09:05

sena_2008atp Так уже - Госаудитслужба!
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Contortum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1129
З нами з: 12.12.11
Подякував: 828 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 09:25

Что проверять будут, нет, просто очень нужны деньги ;)
Igorten
 
Повідомлень: 3192
З нами з: 01.11.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 933 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман розповів, скільки повертає у бюджет боротьба з...
R2 » Чет 08 лис, 2018 11:37
5 125
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 14:52
hodkonem36
Гройсман назвав строки підписання угоди про зону вільної...
R2 » Сер 07 лис, 2018 09:06
1 68
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лис, 2018 09:06
zloy_ukr
Порошенко доручив розробити план заходів для боротьби з...
R2 » Суб 03 лис, 2018 08:31
3 161
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лис, 2018 08:45
hodkonem36

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.