|
|
|
Гройсман доручив провести аудит дорожніх робіт
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 лис, 2018 00:35
Пропонуємо до обговорення:
Глава уряду підкреслив, що обіцянка про якісні дороги - пріоритет роботи.
Дивися повний текст Гройсман доручив провести аудит дорожніх робіт
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85549
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 12 лис, 2018 00:36
и срочно залатать ямы, ведь сейчас лучшее время года для этих работ.
-
gooooglleee
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 17.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 лис, 2018 08:44
Для аудита нужно создать вск,а лучше министерство проверок.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1450
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 318 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 лис, 2018 09:05
sena_2008atp Так уже - Госаудитслужба!
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
-
Contortum
-
-
- Повідомлень: 1129
- З нами з: 12.12.11
- Подякував: 828 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 лис, 2018 09:25
Что проверять будут, нет, просто очень нужны деньги
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 3192
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 933 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 лис, 2018 12:28
Контроль вещь нужная. А то воруют и долю не отдают.
-
Дикий не Дикий
-
-
- Повідомлень: 102
- З нами з: 04.05.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 лис, 2018 12:48
Доля - как много в этом слове .....
-
сова
-
-
- Повідомлень: 519
- З нами з: 02.09.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|