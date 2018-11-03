Гройсман доручив провести аудит дорожніх робіт

Додано: Пон 12 лис, 2018 13:59

Форево!

Ему уже можно сниматься для СМИ вместо Пуйла: "поручил провести!"

- А грошей вже нема! Бо усе вкрали!



- ?

А на... создавалось такое количество "контролирующих отсосок"?

Теперь благодаря им, к новому году кто не использовал бюджетные средства их изымут - и "дадут" вновь в конце декабря 19го года, для того, что бы изъять, как не использованные.



- Местные бюджеты говорите? Ну-ну.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.