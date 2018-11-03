Глава уряду підкреслив, що обіцянка про якісні дороги - пріоритет роботи.
Дивися повний текст Гройсман доручив провести аудит дорожніх робіт.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 00:35
Гройсман доручив провести аудит дорожніх робіт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман доручив провести аудит дорожніх робіт.
Додано: Пон 12 лис, 2018 09:05
sena_2008atp Так уже - Госаудитслужба!
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Додано: Пон 12 лис, 2018 13:59
Форево!
Ему уже можно сниматься для СМИ вместо Пуйла: "поручил провести!"
- А грошей вже нема! Бо усе вкрали!
- ?
А на... создавалось такое количество "контролирующих отсосок"?
Теперь благодаря им, к новому году кто не использовал бюджетные средства их изымут - и "дадут" вновь в конце декабря 19го года, для того, что бы изъять, как не использованные.
- Местные бюджеты говорите? Ну-ну.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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