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Chrome заблокує всю рекламу

Chrome заблокує всю рекламу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 00:41

Chrome заблокує всю рекламу

Пропонуємо до обговорення:
У грудні очікується вихід Chrome 71, в якому з'явиться блокування шкідливої ​​або шахрайської реклами.

Дивися повний текст Chrome заблокує всю рекламу.
R2
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