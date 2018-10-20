|
|
Huawei назвала дату виходу Android 9 Pie для 9 своїх...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 лис, 2018 06:40
Пропонуємо до обговорення:
Huawei почне поширення стабільної збірки EMUI 9.0 з Android 9 Pie, що лежить в її основі, для кількох своїх смартфонів вже в цю суботу, 10 листопада.
Дивися повний текст Huawei назвала дату виходу Android 9 Pie для 9 своїх смартфонів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85546
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор