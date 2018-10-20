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Huawei назвала дату виходу
Android 9 Pie для 9 своїх...

Huawei назвала дату виходу Android 9 Pie для 9 своїх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 06:40

Huawei назвала дату виходу Android 9 Pie для 9 своїх...

Пропонуємо до обговорення:
Huawei почне поширення стабільної збірки EMUI 9.0 з Android 9 Pie, що лежить в її основі, для кількох своїх смартфонів вже в цю суботу, 10 листопада.

Дивися повний текст Huawei назвала дату виходу Android 9 Pie для 9 своїх смартфонів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 06:40

И где обновление?
bogdasha05
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