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Мільярд за 85 секунд: у всесвітній день шопінгу Alibaba...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 лис, 2018 10:26
Пропонуємо до обговорення:
Китайський гігант інтернет-торгівлі Alibaba встановив у неділю новий рекорд за обсягом продажів у свій головний торговельний день у році, який отримав назву Дня холостяків.
Дивися повний текст Мільярд за 85 секунд: у всесвітній день шопінгу Alibaba поставив новий рекорд
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Додано: Пон 12 лис, 2018 10:26
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