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Мільярд за 85 секунд: у
всесвітній день шопінгу Alibaba...

Мільярд за 85 секунд: у всесвітній день шопінгу Alibaba...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 10:26

Мільярд за 85 секунд: у всесвітній день шопінгу Alibaba...

Пропонуємо до обговорення:
Китайський гігант інтернет-торгівлі Alibaba встановив у неділю новий рекорд за обсягом продажів у свій головний торговельний день у році, який отримав назву Дня холостяків.

Дивися повний текст Мільярд за 85 секунд: у всесвітній день шопінгу Alibaba поставив новий рекорд.
R2
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Финансовый форум..
не заработала, а ПРОДАЛА на миллиард.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:26

  arheops написав:Финансовый форум..
не заработала, а ПРОДАЛА на миллиард.


не продала..а стала посредником между продавцами и покупателями на сумму сделок в мульярд )
Уважаемые собственники финанс.юа, я уже более 5 лет с вами..но сейчас заходить на сайт - больно для моих глаз. Это не новостной портал по финансам, это супермаркет рекламы!!!. Схаменіться!!
stokoz
 
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