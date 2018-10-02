Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на запит Українських Новин.
Дивися повний текст Зарплата Холодницького за жовтень збільшилася на 100 тис. гривень.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 11:48
Зарплата Холодницького за жовтень збільшилася на 100...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплата Холодницького за жовтень збільшилася на 100 тис. гривень.
Додано: Пон 12 лис, 2018 11:48
Неплохая зарплата. Наверно очень умный. Наверно большую пользу стране приносит. Но Коболев еще умнее. Продавать народу втридорого то, что и так нашару ему принадлежит.
Интересно, если посадить на этот пост обезьяну, справилась бы с задачей ловить неуловимых и сажать не сажаемых? И за это еще премии получать.
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