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Зарплата Холодницького за
жовтень збільшилася на 100...

Зарплата Холодницького за жовтень збільшилася на 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 11:48

Зарплата Холодницького за жовтень збільшилася на 100...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на запит Українських Новин.

Дивися повний текст Зарплата Холодницького за жовтень збільшилася на 100 тис. гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 11:48

Неплохая зарплата. Наверно очень умный. Наверно большую пользу стране приносит. Но Коболев еще умнее. Продавать народу втридорого то, что и так нашару ему принадлежит.
Интересно, если посадить на этот пост обезьяну, справилась бы с задачей ловить неуловимых и сажать не сажаемых? И за это еще премии получать.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:07

  p_a_l написав:Интересно, если посадить на этот пост обезьяну, справилась бы с задачей ловить неуловимых и сажать не сажаемых? И за это еще премии получать.

Это наверное хозяин поделился, после получения очередных "отпускных".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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