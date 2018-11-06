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"Нафтогаз" відключив газ котельням Кривого Рогу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 лис, 2018 12:26
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє 0564.ua з посиланням на прес-службу Криворізького міськвиконкому.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" відключив газ котельням Кривого Рогу
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Додано: Пон 12 лис, 2018 12:26
А морозы сегодня -2, а завтра -6.
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