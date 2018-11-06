Про це повідомляє 0564.ua з посиланням на прес-службу Криворізького міськвиконкому.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" відключив газ котельням Кривого Рогу.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 12:26
"Нафтогаз" відключив газ котельням Кривого Рогу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" відключив газ котельням Кривого Рогу.
Додано: Пон 12 лис, 2018 13:09
Re:
Добавка
Что там запоют любители чупачупсов?
Понравился слоган гендиректора чупачупсов - Мы научили мир сосать -
Что сейчас активно внедряется в Украине.
Додано: Пон 12 лис, 2018 13:11
Я думаю путь в Европу не будет легким , туда если кто и дойдет то дойдет самый здоровый и выносливый , слабые не дойдут . Нужно уже смирится с тем что советского коммунального рая не будет , будет жестокое капиталистическое выживание.
Додано: Пон 12 лис, 2018 13:49
Не криворожцы, а криворожане, это во первых.
Во вторых, криворожане сами кузнечики своего счастья, выбрав вилкула в который раз, подтвердили полное отсутствие ума и желания думать.
Додано: Пон 12 лис, 2018 14:00
Это политика, детка (с)
Все знают, кто в городе мэр и чей он отец. Достаточно вспомнить накал страстей на прошлой гонке за кресло мэра - побоища, зеленка, перевыборы и "перекандидат" Семен Семенченко.
На сегодня задолженности перед Нефтегазом имеет более 80% городов. Общая сумма товарной дебиторской задолжденности перед Нефтегазом и его дочерними компаниями превышает 70 млрд гривен, что составляет более 50% от потребления всего населения за весь год.
Но отключают далеко не всех, а только тех, кого "надо".
А люди, как обычно, в заложниках - всем плевать, что дети не учатся, а мерзнут в холодных квартирах под 3-мя одеялами...
Додано: Пон 12 лис, 2018 14:26
Интересно, как коммунальное предприятие оказалось в частных руках? Кто его отдал?
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