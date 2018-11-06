"Нафтогаз" відключив газ котельням Кривого Рогу

Додано: Пон 12 лис, 2018 14:00

Это политика, детка (с)

Все знают, кто в городе мэр и чей он отец. Достаточно вспомнить накал страстей на прошлой гонке за кресло мэра - побоища, зеленка, перевыборы и "перекандидат" Семен Семенченко.



На сегодня задолженности перед Нефтегазом имеет более 80% городов. Общая сумма товарной дебиторской задолжденности перед Нефтегазом и его дочерними компаниями превышает 70 млрд гривен, что составляет более 50% от потребления всего населения за весь год .



Но отключают далеко не всех, а только тех, кого "надо".

А люди, как обычно, в заложниках - всем плевать, что дети не учатся, а мерзнут в холодных квартирах под 3-мя одеялами...