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"Нафтогаз" відключив газ
котельням Кривого Рогу

"Нафтогаз" відключив газ котельням Кривого Рогу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:26

"Нафтогаз" відключив газ котельням Кривого Рогу

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє 0564.ua з посиланням на прес-службу Криворізького міськвиконкому.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" відключив газ котельням Кривого Рогу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:26

А морозы сегодня -2, а завтра -6.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 13:49

Не криворожцы, а криворожане, это во первых.
Во вторых, криворожане сами кузнечики своего счастья, выбрав вилкула в который раз, подтвердили полное отсутствие ума и желания думать.
stravapol
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 13:51

ну и про "нефтегаз" понравилось:) что за идиоты это все пишут?
stravapol
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:00

Это политика, детка (с)
Все знают, кто в городе мэр и чей он отец. Достаточно вспомнить накал страстей на прошлой гонке за кресло мэра - побоища, зеленка, перевыборы и "перекандидат" Семен Семенченко.

На сегодня задолженности перед Нефтегазом имеет более 80% городов. Общая сумма товарной дебиторской задолжденности перед Нефтегазом и его дочерними компаниями превышает 70 млрд гривен, что составляет более 50% от потребления всего населения за весь год.

Но отключают далеко не всех, а только тех, кого "надо".
А люди, как обычно, в заложниках - всем плевать, что дети не учатся, а мерзнут в холодных квартирах под 3-мя одеялами...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:10

  laa1999 написав:
  makishin60 написав:Я думаю путь в Европу не будет легким , туда если кто и дойдет то дойдет самый здоровый и выносливый , слабые не дойдут . Нужно уже смирится с тем что советского коммунального рая не будет , будет жестокое капиталистическое выживание.

Интересно, как коммунальное предприятие оказалось в частных руках? Кто его отдал?
Дележ был в конце 90-х начале 2000х годов , народу тогда об этом особо не говорили . Естественные монополии деньги в которые несут от бабушки до младенца это самый лакомый кусок для олигархов и делков .
makishin60
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:56

В Харькове на Алексеевке до сих пор отопления нет, и что-то все молчат, и никого типа люди больше не волнуют. Уже минус пять по ночам было, сегодня минус семь обещают.
Правдоруб
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:59

stravapol

То есть, люди не имеют права выбирать??? Должны жить под гауляйтером Семеном?
сова
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:05

  stravapol написав:Не криворожцы, а криворожане, это во первых.
Во вторых, криворожане сами кузнечики своего счастья, выбрав вилкула в который раз, подтвердили полное отсутствие ума и желания думать.


дело не в уме, а в гречке, местных медиа и прочем. что кстати требует нехилых ресурсов. поэтому вилкулы и фирташи активно накапливают этот ресурс перед выборами. а за долги рассчитаемся мы с вами. чтобы они опять выбрали вилкула, чтобы он опять стырил денег и так далее по кругу.... вот так кстати майдан и произошел. ибо на выборах януковича был массовый бесплатный подвоз избирателей, что по сути законо, а с другой стороны, полное искажение демократического принципа. ибо те, кто не воруют, у них нет денег на автобусы.
galex
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