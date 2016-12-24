Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...

Додано: Сер 14 лис, 2018 20:06

sequence написав: нуда нуда. Весьмирснами, расцвет демократии и процветание экономики - вы не знаете про кого это я?

на днях Шария смотрел - какая-то барышня задавала вопрос около "Квадрата" киевлянам: "назовите достижения Украины за 27 лет". Задумался и понял, что из значимого и заметного кроме Евро-2012 то и вспомнить нечего (проклятый убийца детей!).

Лепэн, у вас методичка под рукой? - напомните, пожалуйста! нуда нуда. Весьмирснами, расцвет демократии и процветание экономики - вы не знаете про кого это я?на днях Шария смотрел - какая-то барышня задавала вопрос около "Квадрата" киевлянам: "назовите достижения Украины за 27 лет". Задумался и понял, что из значимого и заметного кроме Евро-2012 то и вспомнить нечего (проклятый убийца детей!).Лепэн, у вас методичка под рукой? - напомните, пожалуйста!

я может позже попробую, но хочу заметить что здесь как раз работает разница менталитетов. для (политкорректно скажем) любителя советских реалий достижения СССР это очень важно, например полет в космос это грандиозное событие - победа над конкурентом за мировое господство. олимпиады, опять же. величие державы настолько важно для такого человека, что качество своей жизни в чем-то отходит на второй план.в том время как другая сторона выше котирует именно качество жизни человека. и достижения страны рассматриваются больше в этой призме. пахать чисто чтобы перегнать в чем-то условную Польшу - а какой смысл? обогнать ее по зарплате - это да, была бы годная цель, потому как связана именно с качеством жизни. страна для людей а не люди для страны. причем под "человеком" больше понимается собственная жизнь, а также родных и близких.насчет шария отдельный абзац, я как-то набрел а его спич о том, что нюсван финансируется из РФ (который вроде он потом как бы опроверг). ну роли это особой не играет, вполне очевидно какими силами оно финансируется и зачем, но как же было занятно читать комменты. одни гнали что мол шарий враг и предатель и брехло, продался украм, "а я вот всегда знал что в нем что-то гнилое". вторые "ну финансируется РФ и ничего страшного в этом нет. РФ наши братья и они не могут споконо смотреть бла бла..."что в общем-то хорошо характеризует его аудиторию.з.ы. насчет достижений начал вспоминать спорт - Кличко, Усик, Шева, Ломпотом вспомнил споры на эту тему "а этот родился в СССР", "а этот тоже в СССР". "а этого тренировал ХХ, а это советская школа".так что наверное перечислять будет потерей времени.