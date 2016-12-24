А шо робити, якщо "Правди" вже немає?
Точняк, навіть талони на сіль і сірники залишились.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 13:05
Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...
А шо робити, якщо "Правди" вже немає?
Точняк, навіть талони на сіль і сірники залишились.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:07
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:23
Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...
Мені подобається наукова фантастика, фентезі і теорії змов - для ватанів. Навіть боюсь уявити, що з ними станеться, якщо портрет не доведеться змінювати...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:02
Заголовок темы по своей очевидности напоминает фразу из рассказа Чехова:
Волга впадает в Каспийское море.
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:06
Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...
я может позже попробую, но хочу заметить что здесь как раз работает разница менталитетов. для (политкорректно скажем) любителя советских реалий достижения СССР это очень важно, например полет в космос это грандиозное событие - победа над конкурентом за мировое господство. олимпиады, опять же. величие державы настолько важно для такого человека, что качество своей жизни в чем-то отходит на второй план.
в том время как другая сторона выше котирует именно качество жизни человека. и достижения страны рассматриваются больше в этой призме. пахать чисто чтобы перегнать в чем-то условную Польшу - а какой смысл? обогнать ее по зарплате - это да, была бы годная цель, потому как связана именно с качеством жизни. страна для людей а не люди для страны. причем под "человеком" больше понимается собственная жизнь, а также родных и близких.
насчет шария отдельный абзац, я как-то набрел а его спич о том, что нюсван финансируется из РФ (который вроде он потом как бы опроверг). ну роли это особой не играет, вполне очевидно какими силами оно финансируется и зачем, но как же было занятно читать комменты. одни гнали что мол шарий враг и предатель и брехло, продался украм, "а я вот всегда знал что в нем что-то гнилое". вторые "ну финансируется РФ и ничего страшного в этом нет. РФ наши братья и они не могут споконо смотреть бла бла..."
что в общем-то хорошо характеризует его аудиторию.
з.ы. насчет достижений начал вспоминать спорт - Кличко, Усик, Шева, Лом
потом вспомнил споры на эту тему "а этот родился в СССР", "а этот тоже в СССР". "а этого тренировал ХХ, а это советская школа".
так что наверное перечислять будет потерей времени.
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:25
Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...
Местные патриоты более патриотичные, чем Гарант.
Странно, что гаранта за такие высказывания еще не признали сепаром или ватником.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:32
Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...
эта новость показалась какой-то абсурдной по изложению. пошел за фактчеком - а она фейковая )) проверяйте.
а вообще Порох так не смог бы - нет полномочий. вот даже БПП-шник Лещ на него гонит, а Порох ему ничего сделать не может.
слишком опасно давать настолько сильные диктаторские полномочия в стране, где люди могут выбрать януковича.
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:35
Шнуров хорошо сказал как-то
"Мне не нравится многое в этой стране, потому что я истинный патриот. Те, которым нравится все в этой стране, наверное, бл*дь, шпионы немецкие"
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:45
То есть вы признаете, что те, кого принято называть ватниками, на самом деле более настоящие патриоты, чем вышиватники?
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
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