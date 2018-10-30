Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України.
Дивися повний текст У НАБУ назвали лідера корупційного \"рейтингу\".
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Додано: Пон 12 лис, 2018 14:09
У НАБУ назвали лідера корупційного "рейтингу"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НАБУ назвали лідера корупційного \"рейтингу\".
Додано: Пон 12 лис, 2018 14:09
что то я вообще не слышал, что бы хоть кого то посадили.... Одни дела и всё
Додано: Пон 12 лис, 2018 14:27
Re: У НАБУ назвали лідера корупційного
Я так понимаю "слабым звеном" только что определённым оказался "Суд"?
- А кому он принадлежит?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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