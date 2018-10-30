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У НАБУ назвали лідера
корупційного "рейтингу"

У НАБУ назвали лідера корупційного "рейтингу"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:09

У НАБУ назвали лідера корупційного "рейтингу"

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Дивися повний текст У НАБУ назвали лідера корупційного \"рейтингу\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:09

что то я вообще не слышал, что бы хоть кого то посадили.... Одни дела и всё
magneet
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:17

Все это гнилое и протухшее Украина предлагает инвестору
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:27

Re: У НАБУ назвали лідера корупційного

Я так понимаю "слабым звеном" только что определённым оказался "Суд"?
- А кому он принадлежит?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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