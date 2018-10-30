Додано: Пон 12 лис, 2018 14:27

Я так понимаю "слабым звеном" только что определённым оказался "Суд"?

- А кому он принадлежит?

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.