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Я так понимаю "слабым звеном" только что определённым оказался "Суд"? - А кому он принадлежит?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
https://biz.censor.net.ua/news/3096364/ ... anukovicha 12.11.18 11:28 Банк Порошенко объяснил снятие наличных окружением Януковича Международный инвестиционный банк заявил, что снятие сотен миллионов гривен наличными группой лиц, связанных с экс-президентом Виктором Януковичем и его сыном, соответствовало законодательству. Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает БизнесЦензор.
"Упомянутые в программе "Схемы" издания Радио Свобода от 8 ноября 2018 года физические лица открывали банковские счета в АО "МИБ" на тех же условиях, которые предлагаются всем клиентам-физическим лицам. Такие условия являются публичными. АО "МИБ" не имело законных оснований для отказа в открытии счетов вышеуказанным лицам", - заявляет банк.
"На сегодня на счетах в банке арестованы более 200 млн. грн., дальнейшая судьба которых должна решаться правоохранительными и судебными органами", - говорится в сообщении.
Как сообщал БизнесЦензор, сотни миллионов гривен были сняты с депозитов "Всеукраинского банка развития" сына Виктора Януковича Александра через кассу "Международного инвестиционного банка" Петра Порошенко.
Деньги были сняты бывшими сотрудниками "Всеукраинского банка развития" наличными. При этом, они объяснили происхождение этих денег тем, что одолжили их у Яшара Ходжаева. Ходжаев – один из соратников Александра Януковича.
Деньги в "Всеукраинском банке развития" Януковича были арестованы после Евромайдана. Но в 2016-2017 годах Печерский районный суд Киева начал снимать арест с части этих счетов, объясняя это "отсутствием оснований для его продолжения".
После того, как суд разблокировал эти счета, из них наличными была снята большая часть. Оказалось, что лица, которые открывали эти счета, были работниками "Всеукраинского банка развития".
"Международный инвестиционный банк" принадлежит президенту Петру Порошенко.
Около 2 миллиардов гривен были перечислены из банка Януковича в банк Порошенко и почти сразу часть из них была снята наличными.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.