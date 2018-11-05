На сайті президента зареєстровано петицію з проханням не підписувати закони, в яких обмануті очікування власників авто на єврономерах.
Дивися повний текст Порошенка просять ветувати закони Ради щодо \"єврономерів\".
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Додано: Пон 12 лис, 2018 14:37
Порошенка просять ветувати закони Ради щодо "єврономерів"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенка просять ветувати закони Ради щодо \"єврономерів\".
Додано: Пон 12 лис, 2018 15:01
чого не вистачає Україні для повного щастя - перетворити країну на всеєвропейське звалище автокорчів
Додано: Пон 12 лис, 2018 15:15
а є петиція щоб відмінити пдв, акцизи і на продукти і на всі решта товари ? так щоб "враховують реальну ступінь добробуту українців"? от чим б*** відрізняються від решти людей, які платять за холодильник ПДВ, чим він гірший від "б***", чи тим що не смородить в повітря ?
Додано: Пон 12 лис, 2018 15:37
Надеюсь у Президента и его окружения хватит яиц не вестись на поводу у б*** и он в ближайшее время подпишет принятие ВР законы, которыми существенно снижаются акцизы на ВСЕ авто, как новые, так и б/у.
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