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Порошенка просять ветувати
закони Ради щодо "єврономерів"

Порошенка просять ветувати закони Ради щодо "єврономерів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:37

Порошенка просять ветувати закони Ради щодо "єврономерів"

Пропонуємо до обговорення:
На сайті президента зареєстровано петицію з проханням не підписувати закони, в яких обмануті очікування власників авто на єврономерах.

Дивися повний текст Порошенка просять ветувати закони Ради щодо \"єврономерів\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:37

а есть петиция, чтобы не ветировал?
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:01

чого не вистачає Україні для повного щастя - перетворити країну на всеєвропейське звалище автокорчів
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:15

а є петиція щоб відмінити пдв, акцизи і на продукти і на всі решта товари ? так щоб "враховують реальну ступінь добробуту українців"? от чим б*** відрізняються від решти людей, які платять за холодильник ПДВ, чим він гірший від "б***", чи тим що не смородить в повітря ?
ijaineja
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:17

Давайте лучше петицию об отмене НДС вообще, чо.
sanyok
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:37

Надеюсь у Президента и его окружения хватит яиц не вестись на поводу у б*** и он в ближайшее время подпишет принятие ВР законы, которыми существенно снижаются акцизы на ВСЕ авто, как новые, так и б/у.
fishman
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:54

Треба вищі податки, для бізнесу людей, бензин треба ще тороще і газ!
vitaliygoodlife
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