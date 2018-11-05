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Порошенка просять ветувати
закони Ради щодо "єврономерів"

Порошенка просять ветувати закони Ради щодо "єврономерів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:18

Re: Порошенка просять ветувати закони Ради щодо

viewtopic.php?f=32&p=4492853#p4492853

Читали вот этот прикол - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%BB%D1%8C)
Мико́ла Запоро́жець — автомобіль ЗАЗ-968 1991 року випуску на прізвисько «Микола», у 2017 році експортований громадськими активістами з України та розмитнений в Польщі, символ автореволюції в Україні. Аби показати безглуздість українського авто законодавства, це авто на початку 2017 року активісти громадської організації «Західноукраїнська асоціація власників транзитних авто» («ЗАВТРА») придбали у Львові автомобіль «Запорожець» української реєстрації, підлагодили і повезли на розмитнення й реєстрацію на польські номерні знаки в Польщу. Тим самим проілюстрували, що у Європейському Союзі, незважаючи на добрий рівень життя, вартість розмитнення автомобілів у рази дешевша, а також відсутні різноманітні адміністративні заборони для імпорту вживаних авто, на кшталт обмеження екологічних «Євро-5» в Україні.

«Миколу Запорожця» у Польщі офіційно розмитнили, як звичайний, не ретро-автомобіль, за стандартною процедурою, заплативши всього 250 доларів митних платежів, пройшли технічний огляд, поставили на облік, купили річне страхування із «зеленою картою» за 575 злотих терміном на один рік. Відтак, аби знову повернути «Запорожця» на українські номери, потрібно витратити близько 3500 доларів США.


Последней фразой сказано по-моему всё :evil:
papchik
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:46

  papchik написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=32&p=4492853#p4492853

Читали вот этот прикол - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%BB%D1%8C)
Мико́ла Запоро́жець — автомобіль ЗАЗ-968 1991 року випуску на прізвисько «Микола», у 2017 році експортований громадськими активістами з України та розмитнений в Польщі, символ автореволюції в Україні. Аби показати безглуздість українського авто законодавства, це авто на початку 2017 року активісти громадської організації «Західноукраїнська асоціація власників транзитних авто» («ЗАВТРА») придбали у Львові автомобіль «Запорожець» української реєстрації, підлагодили і повезли на розмитнення й реєстрацію на польські номерні знаки в Польщу. Тим самим проілюстрували, що у Європейському Союзі, незважаючи на добрий рівень життя, вартість розмитнення автомобілів у рази дешевша, а також відсутні різноманітні адміністративні заборони для імпорту вживаних авто, на кшталт обмеження екологічних «Євро-5» в Україні.

«Миколу Запорожця» у Польщі офіційно розмитнили, як звичайний, не ретро-автомобіль, за стандартною процедурою, заплативши всього 250 доларів митних платежів, пройшли технічний огляд, поставили на облік, купили річне страхування із «зеленою картою» за 575 злотих терміном на один рік. Відтак, аби знову повернути «Запорожця» на українські номери, потрібно витратити близько 3500 доларів США.


Последней фразой сказано по-моему всё :evil:


если отдать теще квартиру по пьяни, а потом попросить обратно - тоже прийдется налог приличный заплатить.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:55

  trololo написав:
если отдать теще квартиру по пьяни, а потом попросить обратно - тоже прийдется налог приличный заплатить.

по пьяни теще можно скорее голову проломить, чем отдать квартиру :mrgreen:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:59

trololo
если отдать теще квартиру по пьяни, а потом попросить обратно - тоже прийдется налог приличный заплатить.

а можно ссылочку на этот закон по которому за обратное дарение налог больше (если не ошибаюсь то налог в обеих случаях одинаков)? а то ведь сами станете "рашистом" в соответствии со своей подписью )))
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RomanTik
 
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