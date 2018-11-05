Порошенка просять ветувати закони Ради щодо "єврономерів"
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Мико́ла Запоро́жець — автомобіль ЗАЗ-968 1991 року випуску на прізвисько «Микола», у 2017 році експортований громадськими активістами з України та розмитнений в Польщі, символ автореволюції в Україні. Аби показати безглуздість українського авто законодавства, це авто на початку 2017 року активісти громадської організації «Західноукраїнська асоціація власників транзитних авто» («ЗАВТРА») придбали у Львові автомобіль «Запорожець» української реєстрації, підлагодили і повезли на розмитнення й реєстрацію на польські номерні знаки в Польщу. Тим самим проілюстрували, що у Європейському Союзі, незважаючи на добрий рівень життя, вартість розмитнення автомобілів у рази дешевша, а також відсутні різноманітні адміністративні заборони для імпорту вживаних авто, на кшталт обмеження екологічних «Євро-5» в Україні.
«Миколу Запорожця» у Польщі офіційно розмитнили, як звичайний, не ретро-автомобіль, за стандартною процедурою, заплативши всього 250 доларів митних платежів, пройшли технічний огляд, поставили на облік, купили річне страхування із «зеленою картою» за 575 злотих терміном на один рік. Відтак, аби знову повернути «Запорожця» на українські номери, потрібно витратити близько 3500 доларів США.
Мико́ла Запоро́жець — автомобіль ЗАЗ-968 1991 року випуску на прізвисько «Микола», у 2017 році експортований громадськими активістами з України та розмитнений в Польщі, символ автореволюції в Україні. Аби показати безглуздість українського авто законодавства, це авто на початку 2017 року активісти громадської організації «Західноукраїнська асоціація власників транзитних авто» («ЗАВТРА») придбали у Львові автомобіль «Запорожець» української реєстрації, підлагодили і повезли на розмитнення й реєстрацію на польські номерні знаки в Польщу. Тим самим проілюстрували, що у Європейському Союзі, незважаючи на добрий рівень життя, вартість розмитнення автомобілів у рази дешевша, а також відсутні різноманітні адміністративні заборони для імпорту вживаних авто, на кшталт обмеження екологічних «Євро-5» в Україні.
«Миколу Запорожця» у Польщі офіційно розмитнили, як звичайний, не ретро-автомобіль, за стандартною процедурою, заплативши всього 250 доларів митних платежів, пройшли технічний огляд, поставили на облік, купили річне страхування із «зеленою картою» за 575 злотих терміном на один рік. Відтак, аби знову повернути «Запорожця» на українські номери, потрібно витратити близько 3500 доларів США.
Последней фразой сказано по-моему всё
если отдать теще квартиру по пьяни, а потом попросить обратно - тоже прийдется налог приличный заплатить.
vitaliygoodlife написав:Треба вищі податки, для бізнесу людей, бензин треба ще тороще і газ!
не пойму, чем вы недовольны? акциз уменьшили в 5 раз, что очень даже не мало, а ндс никто не собирался отменять. я так понимаю, что налоги не хочется платить вообще, а пенсию, субсидию, медицинскую помощь, дороги и прочее получать от государства хочется?