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Порошенка просять ветувати
закони Ради щодо "єврономерів"

Порошенка просять ветувати закони Ради щодо "єврономерів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:29

Re: Порошенка просять ветувати закони Ради щодо

  Rainbow написав:В Эстонии растаможить авто стоит 195 евро.

ну так Эстония является членом Европейского союза, Еврозоны, НАТО и участником Шенгенского соглашения.
растаможка авто из-за пределов ЕС будет стоить совсем других денег.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:59

  vitaliygoodlife написав:sanyok Власники таких авто згідні заплатити ПДВ 25% мито 10% і пенсіні %% разом до 40% а акциз це +150-200% від вартості авто


так акциз вот по этому закону сделали минимальным, 400 евро для подавляющего большинства машин.

Если владельцы согласны платить НДС 20%, пошлину 6.5% и ПФ 3-5%, зачем тогда ветировать закон?
sanyok
 
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