ну так Эстония является членом Европейского союза, Еврозоны, НАТО и участником Шенгенского соглашения.
растаможка авто из-за пределов ЕС будет стоить совсем других денег.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 11:29
Re: Порошенка просять ветувати закони Ради щодо
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:59
так акциз вот по этому закону сделали минимальным, 400 евро для подавляющего большинства машин.
Если владельцы согласны платить НДС 20%, пошлину 6.5% и ПФ 3-5%, зачем тогда ветировать закон?
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