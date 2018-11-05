ну так Эстония является членом Европейского союза, Еврозоны, НАТО и участником Шенгенского соглашения.
растаможка авто из-за пределов ЕС будет стоить совсем других денег.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 11:29
Re: Порошенка просять ветувати закони Ради щодо
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:59
так акциз вот по этому закону сделали минимальным, 400 евро для подавляющего большинства машин.
Если владельцы согласны платить НДС 20%, пошлину 6.5% и ПФ 3-5%, зачем тогда ветировать закон?
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:38
Щас если Петя ветирует закон и старый не продлят по снижению акциза, то будет вообще прикол. Все останутся в ж***.
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:59
Re: Порошенка просять ветувати закони Ради щодо
ох, ботики васадзевские сейчас разгуляются.
что там по методичке
- европейский металлолом, свалка
- не хотят платить налоги, бедные пенсионеры мрут без лекарств
- все кто на евробляхах, купили права
- как только попадает в аварию, сразу убежит и его не найдешь
и так далее...
лишь один раз видел не тупорылый аргумент против евроблях. но я вам его не скажу ))
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:02
И?
Украина не является, а значит мы более богатые и можем себе позволить платить в разы больше? Или как должна продолжаться мысль?
"сторонников доступных машин" вполне устроит аналогичный компромисс - авто из ЕС растаможка 195 евро, а авто из-за пределов ЕС - "совсем других денег"
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:10
Re: Порошенка просять ветувати закони Ради щодо
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:11
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:15
Re: Порошенка просять ветувати закони Ради щодо
может в эстонии просто нет товарищей типа васадзе и импортеров, которые искусственными запретами пытаются наполнить свое корыто?
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:18
не брал и в ближайшее время не планирую. в Киеве вообще некомфортно ездить на личном авто, особенно когда живешь на левом берегу а работаешь на правом. а сейчас еще заселится стройка на Славутиче, так вообще Южному мосту придет вечная пробка и Дарницкий потихоньку забьется.
на электричке катаюсь, дешево и сердито. иногда на велосипеде.
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:26
ваш и другие ответы, которыми давно и по 100 раз разбиты все аргументы "противников евробях", нужно повесить на какую-то веб-страницу и чтобы не писать одно и то же, просто тыкать носом в эту ссылку.
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