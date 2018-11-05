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Порошенка просять ветувати
закони Ради щодо "єврономерів"

Порошенка просять ветувати закони Ради щодо "єврономерів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:29

Re: Порошенка просять ветувати закони Ради щодо

  Rainbow написав:В Эстонии растаможить авто стоит 195 евро.

ну так Эстония является членом Европейского союза, Еврозоны, НАТО и участником Шенгенского соглашения.
растаможка авто из-за пределов ЕС будет стоить совсем других денег.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:59

  vitaliygoodlife написав:sanyok Власники таких авто згідні заплатити ПДВ 25% мито 10% і пенсіні %% разом до 40% а акциз це +150-200% від вартості авто


так акциз вот по этому закону сделали минимальным, 400 евро для подавляющего большинства машин.

Если владельцы согласны платить НДС 20%, пошлину 6.5% и ПФ 3-5%, зачем тогда ветировать закон?
sanyok
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:38

Щас если Петя ветирует закон и старый не продлят по снижению акциза, то будет вообще прикол. Все останутся в ж***.
azon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:59

Re: Порошенка просять ветувати закони Ради щодо

ох, ботики васадзевские сейчас разгуляются.

что там по методичке
- европейский металлолом, свалка
- не хотят платить налоги, бедные пенсионеры мрут без лекарств
- все кто на евробляхах, купили права
- как только попадает в аварию, сразу убежит и его не найдешь
и так далее...

лишь один раз видел не тупорылый аргумент против евроблях. но я вам его не скажу ))
galex
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:02

  Pegasmaster написав:ну так Эстония является членом Европейского союза, Еврозоны, НАТО и участником Шенгенского соглашения.


И?
Украина не является, а значит мы более богатые и можем себе позволить платить в разы больше? Или как должна продолжаться мысль?

растаможка авто из-за пределов ЕС будет стоить совсем других денег.


"сторонников доступных машин" вполне устроит аналогичный компромисс - авто из ЕС растаможка 195 евро, а авто из-за пределов ЕС - "совсем других денег"
galex
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:10

Re: Порошенка просять ветувати закони Ради щодо

  galex написав:"сторонников доступных машин" вполне устроит аналогичный компромисс
а чем штатовские, канада или грузинские тачки провинились перед .. ляхeрами? В штатах все бу электрониссаны повыкупали - это плохо? Лучше дизеля смердючие?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:11

  galex написав:лишь один раз видел не тупорылый аргумент против евроблях. но я вам его не скажу ))
а вы себе по какой схеме брали - по доверенности или оформили на литовскую фирму?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:15

Re: Порошенка просять ветувати закони Ради щодо

может в эстонии просто нет товарищей типа васадзе и импортеров, которые искусственными запретами пытаются наполнить свое корыто?
galex
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:18

  sequence написав:
  galex написав:лишь один раз видел не тупорылый аргумент против евроблях. но я вам его не скажу ))
а вы себе по какой схеме брали - по доверенности или оформили на литовскую фирму?


не брал и в ближайшее время не планирую. в Киеве вообще некомфортно ездить на личном авто, особенно когда живешь на левом берегу а работаешь на правом. а сейчас еще заселится стройка на Славутиче, так вообще Южному мосту придет вечная пробка и Дарницкий потихоньку забьется.
на электричке катаюсь, дешево и сердито. иногда на велосипеде.
galex
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:26

  vitaliygoodlife написав:sanyok Власники таких авто згідні заплатити ПДВ 25% мито 10% і пенсіні %% разом до 40% а акциз це +150-200% від вартості авто


ваш и другие ответы, которыми давно и по 100 раз разбиты все аргументы "противников евробях", нужно повесить на какую-то веб-страницу и чтобы не писать одно и то же, просто тыкать носом в эту ссылку.
galex
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