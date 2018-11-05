Порошенка просять ветувати закони Ради щодо "єврономерів"
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Сколько ж можно манипулировать темой о дешевой растаможке в ЕС. Европейский союз — это ЭКОНОМИЧЕСКОЕ и политическое объединение 28 европейских государств. Между странами ЕС действует единое пространство, нет между ними никакой растможки в нашем понимании. Подробно расписано в статье, забейте в ГУГЛ "Как происходит растаможка авто в Польше, Германии и Литве" вот ссылка: https://www.autocentre.ua/avtopravo/zak ... 03962.html
fishman написав:Сколько ж можно манипулировать темой о дешевой растаможке в ЕС. Европейский союз — это ЭКОНОМИЧЕСКОЕ и политическое объединение 28 европейских государств. Между странами ЕС действует единое пространство, нет между ними никакой растможки в нашем понимании. Подробно расписано в статье, забейте в ГУГЛ "Как происходит растаможка авто в Польше, Германии и Литве" вот ссылка: https://www.autocentre.ua/avtopravo/zak ... 03962.html
я именно это и имел ввиду, когда говорил о дешевой растаможке машин в Эстонии. погуглите сколько стоит растаможить машину из-за пределов ЕС в той же Эстонии. примерно 20-30% цены машины и цена берётся не из ваших доков, а из доков таможни, хоть вы и за 100 баксов машину купили.
fishman написав:Сколько ж можно манипулировать темой о дешевой растаможке в ЕС. Европейский союз — это ЭКОНОМИЧЕСКОЕ и политическое объединение 28 европейских государств. Между странами ЕС действует единое пространство, нет между ними никакой растможки в нашем понимании. Подробно расписано в статье, забейте в ГУГЛ "Как происходит растаможка авто в Польше, Германии и Литве" вот ссылка: https://www.autocentre.ua/avtopravo/zak ... 03962.html
с таким же успехом можно в теме "ЛНР-ДНР" можно кидать аргументы с сайта телеканала "россия 1" или "лайньюс" суть в чем поляк может завезти машину из германии за 2000, потратить условных 500 уев и ездить я должен выложить еще 3000. чем я хуже поляка? я что - богаче его?
аргумент мол "украина не в ЕС" смехотворен. мол мы не можем пока довести нашу страну до цивилиованных стандартов, поэтому мы вас еще и накажем конским налогом. причем из владельцев новых машин и владельцев подержанных выберем более бедную категорию.
это как "я сегодня сильно опоздал на работу, поэтому хоть уйду пораньше".
кого-то раздражают старые машины? ну давайте отменим пенсии, потому что кого-то раздражает толпа пенсионеров перед ощадбанком или в трамвае. или не пускать в поезд-самолет родителей с плачущими тугосерями до 7 лет, чтоб не шумели )) ну это же бредовые аргументы.
galex написав:ох, ботики васадзевские сейчас разгуляются.
лично я не против машин из ЕС, они даже старые лучше, чем вазы и ланосы. но какого я заплатил налоги при покупке машины, а кому-то сильно дорого и он не может? может этим господам еще на бензин скинуться?
Pegasmaster написав:но какого я заплатил налоги при покупке машины, а кому-то сильно дорого и он не может? может этим господам еще на бензин скинуться?
разве что я понимаю некоторый личный интерес. ведь если вы свою машину рассчитываете продать, но цена на вторичном рынке с легализацией "автохлама" сильно упадет. ну не будьте таким мелочным - вы ведь отвалили наверняка пятизначную сумму негривен, а люди тут за каждую тысченку дрожат.
Востаннє редагувалось galex в Вів 13 лис, 2018 14:41, всього редагувалось 1 раз.