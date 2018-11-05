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Порошенка просять ветувати
закони Ради щодо "єврономерів"

Порошенка просять ветувати закони Ради щодо "єврономерів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:52

Сколько ж можно манипулировать темой о дешевой растаможке в ЕС.
Европейский союз — это ЭКОНОМИЧЕСКОЕ и политическое объединение 28 европейских государств. Между странами ЕС действует единое пространство, нет между ними никакой растможки в нашем понимании.
Подробно расписано в статье, забейте в ГУГЛ "Как происходит растаможка авто в Польше, Германии и Литве"
вот ссылка: https://www.autocentre.ua/avtopravo/zak ... 03962.html
fishman
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:16

Re: Порошенка просять ветувати закони Ради щодо

  galex написав:Украина не является, а значит мы более богатые и можем себе позволить платить в разы больше? Или как должна продолжаться мысль?

причём тут какая-то мысль? причем тут богатые или нет?
есть акцизы внутри ЕС, они низкие, а мы не ЕС.
если машина из-за пределов ЕС завозится в ЕС, то так же дорого её растаможить. что непонятно?
  galex написав:"сторонников доступных машин" вполне устроит аналогичный компромисс - авто из ЕС растаможка 195 евро, а авто из-за пределов ЕС - "совсем других денег"

ну когда станем частью ЕС тогда так и будет, а пока нет.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:20

  fishman написав:Сколько ж можно манипулировать темой о дешевой растаможке в ЕС.
Европейский союз — это ЭКОНОМИЧЕСКОЕ и политическое объединение 28 европейских государств. Между странами ЕС действует единое пространство, нет между ними никакой растможки в нашем понимании.
Подробно расписано в статье, забейте в ГУГЛ "Как происходит растаможка авто в Польше, Германии и Литве"
вот ссылка: https://www.autocentre.ua/avtopravo/zak ... 03962.html

я именно это и имел ввиду, когда говорил о дешевой растаможке машин в Эстонии.
погуглите сколько стоит растаможить машину из-за пределов ЕС в той же Эстонии.
примерно 20-30% цены машины и цена берётся не из ваших доков, а из доков таможни, хоть вы и за 100 баксов машину купили.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:20

  fishman написав:Сколько ж можно манипулировать темой о дешевой растаможке в ЕС.
Европейский союз — это ЭКОНОМИЧЕСКОЕ и политическое объединение 28 европейских государств. Между странами ЕС действует единое пространство, нет между ними никакой растможки в нашем понимании.
Подробно расписано в статье, забейте в ГУГЛ "Как происходит растаможка авто в Польше, Германии и Литве"
вот ссылка: https://www.autocentre.ua/avtopravo/zak ... 03962.html


с таким же успехом можно в теме "ЛНР-ДНР" можно кидать аргументы с сайта телеканала "россия 1" или "лайньюс"
суть в чем
поляк может завезти машину из германии за 2000, потратить условных 500 уев и ездить
я должен выложить еще 3000. чем я хуже поляка?
я что - богаче его?

аргумент мол "украина не в ЕС" смехотворен. мол мы не можем пока довести нашу страну до цивилиованных стандартов, поэтому мы вас еще и накажем конским налогом. причем из владельцев новых машин и владельцев подержанных выберем более бедную категорию.

это как "я сегодня сильно опоздал на работу, поэтому хоть уйду пораньше".

кого-то раздражают старые машины?
ну давайте отменим пенсии, потому что кого-то раздражает толпа пенсионеров перед ощадбанком или в трамвае. или не пускать в поезд-самолет родителей с плачущими тугосерями до 7 лет, чтоб не шумели ))
ну это же бредовые аргументы.
galex
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:23

Re: Порошенка просять ветувати закони Ради щодо

  Pegasmaster написав:ну когда станем частью ЕС тогда так и будет, а пока нет.


вот объясните почему.
это нам ЕС говорит "пока не станете нашей частью, держите у себя высокие налоги"?))
ну абсурд же.
galex
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:29

Re: Порошенка просять ветувати закони Ради щодо

  galex написав:ох, ботики васадзевские сейчас разгуляются.

лично я не против машин из ЕС, они даже старые лучше, чем вазы и ланосы.
но какого я заплатил налоги при покупке машины, а кому-то сильно дорого и он не может?
может этим господам еще на бензин скинуться?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:35

Re: Порошенка просять ветувати закони Ради щодо

Налог как в ЕС+ налог на экологию, тоже как в ЕС...

Народ довольный, старый хлам отсекается, также и на укр. номерах...всё, проблема решена.

В Киеве уже всё реже попадаются чадящие б***, больше свежих.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:36

  Pegasmaster написав:но какого я заплатил налоги при покупке машины, а кому-то сильно дорого и он не может?
может этим господам еще на бензин скинуться?


разве что я понимаю некоторый личный интерес. ведь если вы свою машину рассчитываете продать, но цена на вторичном рынке с легализацией "автохлама" сильно упадет. ну не будьте таким мелочным - вы ведь отвалили наверняка пятизначную сумму негривен, а люди тут за каждую тысченку дрожат.
Востаннє редагувалось galex в Вів 13 лис, 2018 14:41, всього редагувалось 1 раз.
galex
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:38

Re: Порошенка просять ветувати закони Ради щодо

  galex написав:вот объясните почему.
это нам ЕС говорит "пока не станете нашей частью, держите у себя высокие налоги"?))
ну абсурд же.

ну это не ко мне вопрос.
объясните высокие цены на авто и растаможку в Израиле.
у них своего автопрома нет. они что, хуже ЕС?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:39

Re: Порошенка просять ветувати закони Ради щодо

  Pegasmaster написав:но какого я заплатил налоги


Ну если так....а какого я плачу налоги, а потом за всё плачу дальше..образование, медицина и дальше и дальше....
Чукча2
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