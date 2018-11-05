Додано: Вів 13 лис, 2018 14:20

fishman написав: Сколько ж можно манипулировать темой о дешевой растаможке в ЕС.

Европейский союз — это ЭКОНОМИЧЕСКОЕ и политическое объединение 28 европейских государств. Между странами ЕС действует единое пространство, нет между ними никакой растможки в нашем понимании.

Подробно расписано в статье, забейте в ГУГЛ "Как происходит растаможка авто в Польше, Германии и Литве"

вот ссылка: https://www.autocentre.ua/avtopravo/zak ... 03962.html Сколько ж можно манипулировать темой о дешевой растаможке в ЕС.Европейский союз — это ЭКОНОМИЧЕСКОЕ и политическое объединение 28 европейских государств. Между странами ЕС действует единое пространство, нет между ними никакой растможки в нашем понимании.Подробно расписано в статье, забейте в ГУГЛ "Как происходит растаможка авто в Польше, Германии и Литве"вот ссылка:

с таким же успехом можно в теме "ЛНР-ДНР" можно кидать аргументы с сайта телеканала "россия 1" или "лайньюс"суть в чемполяк может завезти машину из германии за 2000, потратить условных 500 уев и ездитья должен выложить еще 3000. чем я хуже поляка?я что - богаче его?аргумент мол "украина не в ЕС" смехотворен. мол мы не можем пока довести нашу страну до цивилиованных стандартов, поэтому мы вас еще и накажем конским налогом. причем из владельцев новых машин и владельцев подержанных выберем более бедную категорию.это как "я сегодня сильно опоздал на работу, поэтому хоть уйду пораньше".кого-то раздражают старые машины?ну давайте отменим пенсии, потому что кого-то раздражает толпа пенсионеров перед ощадбанком или в трамвае. или не пускать в поезд-самолет родителей с плачущими тугосерями до 7 лет, чтоб не шумели ))ну это же бредовые аргументы.