|
|
|
Порошенка просять ветувати закони Ради щодо "єврономерів"
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 лис, 2018 14:44
galex написав:
вот я например мотнулся в Беларусь и там заправился в 2 раза дешевле, чем здесь, и канистру еще налил. а вы такой "а чего это я заправился по полной цене, а он лишь по половинной!"? пусть доплачивает в бюджет до полной цены
когда будут пошлины или акцизы на ввоз бензина для личного пользования я так и буду говорить. или вы считаете, что всё, что завезено контрабандой это просто выгодная покупка??? не перегибайте, вы неправы, и знаете это.
-
Pegasmaster
-
-
- Повідомлень: 708
- З нами з: 10.05.17
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 лис, 2018 14:50
достали эти б***!!!! ноют чем мы хуже европейцев, всем, вы живете в конченом государстве. пока чиновник хочет есть будите платит))))
-
lsd282
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 07.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|39
|2613
|
|
|47
|3162
|
Чет 08 лис, 2018 17:05
sal
|
|3
|89
|
|