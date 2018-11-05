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Порошенка просять ветувати
закони Ради щодо "єврономерів"

Порошенка просять ветувати закони Ради щодо "єврономерів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:44

Re: Порошенка просять ветувати закони Ради щодо

  galex написав:вот я например мотнулся в Беларусь и там заправился в 2 раза дешевле, чем здесь, и канистру еще налил. а вы такой "а чего это я заправился по полной цене, а он лишь по половинной!"? пусть доплачивает в бюджет до полной цены

когда будут пошлины или акцизы на ввоз бензина для личного пользования я так и буду говорить. или вы считаете, что всё, что завезено контрабандой это просто выгодная покупка??? не перегибайте, вы неправы, и знаете это.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:50

достали эти б***!!!! ноют чем мы хуже европейцев, всем, вы живете в конченом государстве. пока чиновник хочет есть будите платит))))
lsd282
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