когда будут пошлины или акцизы на ввоз бензина для личного пользования я так и буду говорить. или вы считаете, что всё, что завезено контрабандой это просто выгодная покупка??? не перегибайте, вы неправы, и знаете это.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 14:44
Re: Порошенка просять ветувати закони Ради щодо
когда будут пошлины или акцизы на ввоз бензина для личного пользования я так и буду говорить. или вы считаете, что всё, что завезено контрабандой это просто выгодная покупка??? не перегибайте, вы неправы, и знаете это.
Додано: Вів 13 лис, 2018 14:50
достали эти б***!!!! ноют чем мы хуже европейцев, всем, вы живете в конченом государстве. пока чиновник хочет есть будите платит))))
Додано: Вів 13 лис, 2018 17:10
С еврономерами нужно что-то решать. А то можно уже перефразировать:не все евробляхеры отморозки, но все отморозки евробляхеры...
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