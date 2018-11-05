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Порошенка просять ветувати
закони Ради щодо "єврономерів"

Порошенка просять ветувати закони Ради щодо "єврономерів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:44

Re: Порошенка просять ветувати закони Ради щодо

  galex написав:вот я например мотнулся в Беларусь и там заправился в 2 раза дешевле, чем здесь, и канистру еще налил. а вы такой "а чего это я заправился по полной цене, а он лишь по половинной!"? пусть доплачивает в бюджет до полной цены

когда будут пошлины или акцизы на ввоз бензина для личного пользования я так и буду говорить. или вы считаете, что всё, что завезено контрабандой это просто выгодная покупка??? не перегибайте, вы неправы, и знаете это.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:50

достали эти б***!!!! ноют чем мы хуже европейцев, всем, вы живете в конченом государстве. пока чиновник хочет есть будите платит))))
lsd282
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 17:10

С еврономерами нужно что-то решать. А то можно уже перефразировать:не все евробляхеры отморозки, но все отморозки евробляхеры...
vicmen
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:23

Re: Порошенка просять ветувати закони Ради щодо

  Pegasmaster написав:когда будут пошлины или акцизы на ввоз бензина для личного пользования я так и буду говорить. или вы считаете, что всё, что завезено контрабандой это просто выгодная покупка??? не перегибайте, вы неправы, и знаете это.


я считаю что это не должно быть контрабандой.

вспомните пример как пару лет назад несколько контор типа цитруса, объединившись в некую "интернет-ассоциацию Украины" (при том что такое "айтишное" название, отношение у них к IT крайне отдаленное, а глава этой ассоциации несколько раз выступил клоуном, показав некомпетентность в компьютерной теме даже на уровне "уверенный пользователь"), хотели пролоббировать "закон 22 евро". После чего на них посыпался шквал критики и возмущений, а те из сторонников закона, кто высказались в фейсбуке, от количества трехбуквенных эпитетов в комментах превратились в фаллических ежиков.
пришлось отступить, мол "мы не ожидали такой негативной реакции".
правда сейчас пытаются сделать второй подход, но уже втихаря.

соответственно, эти конторы, которые сами возят технику по "серым" схемам, не умея конкурировать рыночно, просто хотят искусственными методами отсечь конкурентов. у "розетки" к примеру получается и она против закона.

к сожалению, когда автопроизводители и импортеры сделали то же самое, сила фейсбука не была так влиятельна.
более того, васадзе пришел в раду в списке юлии тимошенко, после чего перебежал к регионалам. то есть по сути он нагло обманул своих избирателей.

я считаю вот это - базовая причина того, что сейчас происходит со всеми этим евроб..ми. ну и виновники соответственно никак не автоевросила.

в целом меня расстраивает поведение части соотечественников по этому поводу. это яркое воплощение "теории ведра с крабами".
galex
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:52

  cannabis_ua написав:Пам'ятаю як Порошенко обіцяв на Майдані, що після підписання асоціації в нас буде зона вільної торгівлі з ЄС, що це європейські цінності....
Автомайдану багато чого обіцяв.

Без лоха и жизнь плоха.
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M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:55

  M-A-X написав:
  cannabis_ua написав:Пам'ятаю як Порошенко обіцяв на Майдані, що після підписання асоціації в нас буде зона вільної торгівлі з ЄС, що це європейські цінності....
Автомайдану багато чого обіцяв.

Без лоха и жизнь плоха.


если судить по комментариям здесь, то народ резко против всяких свободных зон. орет "запретить и не пущать" ))
galex
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:56

Re: Порошенка просять ветувати закони Ради щодо

  galex написав:аргумент мол "украина не в ЕС" смехотворен

facepalm.jpg
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M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:57

  galex написав:если судить по комментариям здесь, то народ резко против всяких свободных зон. орет "запретить и не пущать" ))

Можно детальней?
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:59

Re: Порошенка просять ветувати закони Ради щодо

  galex написав:- европейский металлолом, свалка
- не хотят платить налоги, бедные пенсионеры мрут без лекарств
- все кто на евробляхах, купили права
- как только попадает в аварию, сразу убежит и его не найдешь
и так далее...

У меня на работе постоянные разговоры в таком духе о сабже.

Давайте еще отменим НДС.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 21:29

  M-A-X написав:
  cannabis_ua написав:Пам'ятаю як Порошенко обіцяв на Майдані, що після підписання асоціації в нас буде зона вільної торгівлі з ЄС, що це європейські цінності....
Автомайдану багато чого обіцяв.

Без лоха и жизнь плоха.

Лохи пишут такие глубокомысленные коменты и просто не знают что этот хлам потому и дешев в Европе, что ежегодные платежи(которые у нас отсутствуют, что не по европейски) почти равны цене по которой от него избавляются.
komp
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