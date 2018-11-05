Додано: Сер 14 лис, 2018 15:23

Pegasmaster написав: когда будут пошлины или акцизы на ввоз бензина для личного пользования я так и буду говорить. или вы считаете, что всё, что завезено контрабандой это просто выгодная покупка??? не перегибайте, вы неправы, и знаете это. когда будут пошлины или акцизы на ввоз бензина для личного пользования я так и буду говорить. или вы считаете, что всё, что завезено контрабандой это просто выгодная покупка??? не перегибайте, вы неправы, и знаете это.

я считаю что это не должно быть контрабандой.вспомните пример как пару лет назад несколько контор типа цитруса, объединившись в некую "интернет-ассоциацию Украины" (при том что такое "айтишное" название, отношение у них к IT крайне отдаленное, а глава этой ассоциации несколько раз выступил клоуном, показав некомпетентность в компьютерной теме даже на уровне "уверенный пользователь"), хотели пролоббировать "закон 22 евро". После чего на них посыпался шквал критики и возмущений, а те из сторонников закона, кто высказались в фейсбуке, от количества трехбуквенных эпитетов в комментах превратились в фаллических ежиков.пришлось отступить, мол "мы не ожидали такой негативной реакции".правда сейчас пытаются сделать второй подход, но уже втихаря.соответственно, эти конторы, которые сами возят технику по "серым" схемам, не умея конкурировать рыночно, просто хотят искусственными методами отсечь конкурентов. у "розетки" к примеру получается и она против закона.к сожалению, когда автопроизводители и импортеры сделали то же самое, сила фейсбука не была так влиятельна.более того, васадзе пришел в раду в списке юлии тимошенко, после чего перебежал к регионалам. то есть по сути он нагло обманул своих избирателей.я считаю вот это - базовая причина того, что сейчас происходит со всеми этим евроб..ми. ну и виновники соответственно никак не автоевросила.в целом меня расстраивает поведение части соотечественников по этому поводу. это яркое воплощение "теории ведра с крабами".