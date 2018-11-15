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Порошенка просять ветувати закони Ради щодо "єврономерів"
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Додано: Чет 15 лис, 2018 05:53
M-A-X написав:
У меня на работе постоянные разговоры в таком духе о сабже.
Давайте еще отменим НДС.
плохо работаете, невнимательно. про "давайте НДС отменим" уже было на первой странице.
и вообще, это относится к номеру 2 в моем "списке самых абсурдных аргументов против евробя.х"
вот komp постарался и принес пусть тоже заезженный и абсурдный аргумент, но я забыл его включить в список.
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galex
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:36
komp написав: cannabis_ua написав:
Пам'ятаю як Порошенко обіцяв на Майдані, що після підписання асоціації в нас буде зона вільної торгівлі з ЄС, що це європейські цінності....
Автомайдану багато чого обіцяв.
Лохи пишут такие глубокомысленные коменты и просто не знают что этот хлам потому и дешев в Европе, что ежегодные платежи(которые у нас отсутствуют, что не по европейски) почти равны цене по которой от него избавляются.
А чего тогда депутаты отменили утилизационный сбор в 2014? Который ввела "злочинна влада" в 2013? Не по европейски поступаете. Пошлины повышаете, а о утилизации ланосов и жигулей не думаете?
p.s.
Мы же пошлины осуждаем, а не утилизационные сборы.
Давайте еще акцизы на бензин и страховку обсудим.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:47
galex написав: M-A-X написав:
Давайте еще отменим НДС.
плохо работаете, невнимательно. про "давайте НДС отменим" уже было на первой странице.
Работаю?
Вы о себе?
Из-за таких как вы нету желания посещать этот форум.
А вы тут завсегдатай.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
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M-A-X
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Додано: Суб 17 лис, 2018 04:33
M-A-X написав:
Работаю?
Вы о себе?
Из-за таких как вы нету желания посещать этот форум.
А вы тут завсегдатай.
я иногда пропадаю на время, когда пропадает желание. когда на любую, даже позитивную новость, налетает стадо зрадофилов.
лично я нейтрален. если власть делает вещь, я похвалю. если мочит фигню - я поругаю.
в негативных обычно все уже поругано до меня, поэтому я чаще хвалю.
первая страница
Сообщение Добавлено: Пн 12 ноя, 2018 17:17
Давайте лучше петицию об отмене НДС вообще, чо.
вообще это какая-то шизофрения. когда одни и те же люди сначала рассказывать про зубожиння й геноцид, а потом убеждают что за евротачки украинцы должны платить налоги в несколько раз больше, чем граждане ЕС.
"потому что Украина не член ЕС"
и че?
"потомушо у них за старые машины платежи такие что легче слить куда-то"
и че? у нас же нет таких платежей
"мы же Еуропа, у нас тоже так должно быть"
(здесь вспоминается байка про клетку с обезьянами и ледяным душем, можно нагуглить, но суть что примитивные существа свято чтут ритуалы не задумываясь - а нахуа?)
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galex
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Додано: Суб 17 лис, 2018 04:41
в качестве примера
Лохи пишут такие глубокомысленные коменты и просто не знают что этот хлам потому и дешев в Европе, что ежегодные платежи(которые у нас отсутствуют, что не по европейски) почти равны цене по которой от него избавляются.
да, у европейцев есть платежи чтобы меняли тачки, чтобы заводам было что делать и тд
к нам это каким хреном?
наоборот, если человек продает вещь под давлением чего-то, вынуждено снижая цену, это плюс для покупателя. условно - тачка стоит 4к, но чел продает за 2к ибо налоги. сходу вдвое больше коэффициент цена/качество.
вот из-за таких комментариев пропадает желание посещать форум у меня. деградировать я могу где-то и в пивнухе на районе.
может я туплю и неверно что-то понимаю в данной ситуации? объясните тогда.
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