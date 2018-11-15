Додано: Суб 17 лис, 2018 04:33

M-A-X написав: Работаю?

Вы о себе?

Из-за таких как вы нету желания посещать этот форум.

А вы тут завсегдатай. Работаю?Вы о себе?Из-за таких как вы нету желания посещать этот форум.А вы тут завсегдатай.

Сообщение Добавлено: Пн 12 ноя, 2018 17:17

Давайте лучше петицию об отмене НДС вообще, чо.

я иногда пропадаю на время, когда пропадает желание. когда на любую, даже позитивную новость, налетает стадо зрадофилов.лично я нейтрален. если власть делает вещь, я похвалю. если мочит фигню - я поругаю.в негативных обычно все уже поругано до меня, поэтому я чаще хвалю.первая страницавообще это какая-то шизофрения. когда одни и те же люди сначала рассказывать про зубожиння й геноцид, а потом убеждают что за евротачки украинцы должны платить налоги в несколько раз больше, чем граждане ЕС."потому что Украина не член ЕС"и че?"потомушо у них за старые машины платежи такие что легче слить куда-то"и че? у нас же нет таких платежей"мы же Еуропа, у нас тоже так должно быть"(здесь вспоминается байка про клетку с обезьянами и ледяным душем, можно нагуглить, но суть что примитивные существа свято чтут ритуалы не задумываясь - а нахуа?)