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Богдан Данилишин: що може
посприяти сповільненню...

Богдан Данилишин: що може посприяти сповільненню...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:43

Богдан Данилишин: що може посприяти сповільненню...

Пропонуємо до обговорення:
Та про чинники немонетарного характеру, що можуть негативно вплинути на інфляцію у листопаді.

Дивися повний текст Богдан Данилишин: що може посприяти сповільненню зростання споживчих цін.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:43

Чисто по человечески интересно, а "нафига столько букаФ".
Экономика полностью парализована - отечественное производство принудительно официально (НКРЕКП )ликвидируется.
Отсюда официально всё за валюту.
Население вынуждено бежать на заработки за кордон.(Там Вас нет, но есть реальные деньги и доступный товар производство которого ликвидировано)
В Украине физически нет Права на собственное производство(нет сгармонированой с Европейской системы стандартизации).
- ?
- Кто чем и как будет стабилизировать курс отечественного платёжного средства?
Для малограмотных:
в случае отсутствия собственного производства - "продавать Землю"?
"И Вам прибудет счастие?"

Всё равно они эти средства не увидят: они даже не будут заводиться в Украину.
http://infodon.org.ua/donetsk-guide/ist ... kh-izdeliy
.... побывал в 2005 году на ДКЗХИ и будущий 44-й президент США Барак Обама. Какими баллами оценили его визит в Донецк дипломаты, — тайна за семью печатями. Но в своих последующих высказываниях в СМИ сенатор от штата Иллинойс грязи в наш адрес не пожалел.

«Наша работа в Украине была важна не только и не столько из-за денег, которые мы инвестировали в разоружение. Она важна была для мужчин и женщин, работавших на оборонных предприятиях: зарабатывая мизерные деньги и лишившись уважения, обычного в советское время, они лишь продолжали существовать на остатках былого могущества.

Именно такую картину я увидел в Донецке, индустриальном городе на юго-востоке Украины, куда мы приехали, чтобы стать свидетелями уничтожения советского оружия. Сооружение, в котором разбирались ракеты и снаряды, находилось в сельской местности, и было окружено плотной сеткой из проселочных дорог, запруженных коровами и козами…»....
Kudrjavuy
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