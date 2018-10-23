Та про чинники немонетарного характеру, що можуть негативно вплинути на інфляцію у листопаді.
Дивися повний текст Богдан Данилишин: що може посприяти сповільненню зростання споживчих цін.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 14:43
Богдан Данилишин: що може посприяти сповільненню...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Богдан Данилишин: що може посприяти сповільненню зростання споживчих цін.
Додано: Пон 12 лис, 2018 14:43
Чисто по человечески интересно, а "нафига столько букаФ".
Экономика полностью парализована - отечественное производство принудительно официально (НКРЕКП )ликвидируется.
Отсюда официально всё за валюту.
Население вынуждено бежать на заработки за кордон.(Там Вас нет, но есть реальные деньги и доступный товар производство которого ликвидировано)
В Украине физически нет Права на собственное производство(нет сгармонированой с Европейской системы стандартизации).
- ?
- Кто чем и как будет стабилизировать курс отечественного платёжного средства?
Для малограмотных:
в случае отсутствия собственного производства - "продавать Землю"?
"И Вам прибудет счастие?"
Всё равно они эти средства не увидят: они даже не будут заводиться в Украину.
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